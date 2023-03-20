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Боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (видео)

Фото: боец ТРО уничтожил из автомата два дрона россиян за 5 минут (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Два российских дрона сбил через 5 минут боец Луганской терробороны. Для того чтобы уничтожить два вражеских разведывательных БПЛА, ему понадобился только автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

21-летний боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным "Бусинка" рассказал, как он за 5 минут сбил с автомата два вражеских разведывательных дрона.

"Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие", - уверен терроборонец.

Как сообщалось, ВСУ отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Отметим, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 700 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 165 610 своих военных.

Напомним, бойцы спецназа СБУ "Альфа" только за одну ночь смогли уничтожить 8 единиц техники оккупантов. В список сожженной техники вошли пять танков и две БМП.

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