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Боеприпасы и техника: Наев рассказал о проблемах с вооружением у россиян

Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев генерал-лейтенант Сергей Наев (mil in ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия испытывает дефицит боеприпасов и некоторого вооружения. Поэтому Москва стремится подтолкнуть Украину к переговорам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Конечно, такие проблемы у России есть. И это одна из многих причин, почему периодически со стороны агрессора прямо или косвенно озвучиваются идеи о готовности к началу переговоров с Украиной. Интенсивность использования россиянами боеприпасов существенно превышает темпы их производства. Соответственно, это значительно сокращает запасы", - отметил он.

Наев добавил, что россияне сейчас ускоренными темпами ищут боеприпасы. В частности, РФ вывозит снаряды из Беларуси, пытается найти других поставщиков и даже ремонтирует старые.

"Известно о начале процессов ремонта и обслуживания артиллерийских боеприпасов, подлежащих утилизации. Относительно отдельных видов техники - подобная ситуация. Однако опять же - не стоит недооценивать врага", - сказал генерал-лейтенант.

Напомним, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, в России уменьшаются запасы гиперзвуковых ракет "Кинжал". Вероятно, у Москвы осталось всего 49 таких ракет.

Также Наев рассказал, что вероятными целями оккупантов во время массированных обстрелов могут стать объекты критической инфраструктуры, а военные цели.

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