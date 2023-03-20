Боеприпасы и техника: Наев рассказал о проблемах с вооружением у россиян

"Конечно, такие проблемы у России есть. И это одна из многих причин, почему периодически со стороны агрессора прямо или косвенно озвучиваются идеи о готовности к началу переговоров с Украиной. Интенсивность использования россиянами боеприпасов существенно превышает темпы их производства. Соответственно, это значительно сокращает запасы", - отметил он.

Наев добавил, что россияне сейчас ускоренными темпами ищут боеприпасы. В частности, РФ вывозит снаряды из Беларуси, пытается найти других поставщиков и даже ремонтирует старые.

"Известно о начале процессов ремонта и обслуживания артиллерийских боеприпасов, подлежащих утилизации. Относительно отдельных видов техники - подобная ситуация. Однако опять же - не стоит недооценивать врага", - сказал генерал-лейтенант.

Напомним, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, в России уменьшаются запасы гиперзвуковых ракет "Кинжал". Вероятно, у Москвы осталось всего 49 таких ракет.

Также Наев рассказал, что вероятными целями оккупантов во время массированных обстрелов могут стать объекты критической инфраструктуры, а военные цели.

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