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Боєприпаси та техніка: Наєв розповів про проблеми з озброєнням у росіян

Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil in ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Росія відчуває дефіцит боєприпасів та деякого озброєння. Через це Москва прагне підштовхнути Україну до переговорів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Звісно, такі проблеми у Росії є. І це є однією з багатьох причин, чому періодично з боку агресора прямо чи опосередковано озвучуються ідеї про готовність до початку переговорів з Україною. Інтенсивність використання росіянами боєприпасів суттєво перевищує темпи їхнього виробництва. Відповідно, це значно скорочує запаси", - зазначив він.

Наєв додав, що росіяни зараз прискореними темпами шукають боєприпаси. Зокрема, РФ вивозить снаряди з Білорусі, намагається знайти інших постачальників та навіть ремонтує старі.

"Відомо про початок процесів ремонту та обслуговування артилерійських боєприпасів, які підлягали утилізації. Щодо окремих видів техніки - подібна ситуація. Однак знову ж - не варто недооцінювати ворога", - сказав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, у Росії зменшуються запаси гіперзвукових ракет "Кинджал". Ймовірно, у Москви залишилося лише 49 таких ракет.

Також Наєв розповів, що ймовірними цілями окупантів під час масованих обстрілів можуть стати об’єкти критичної інфраструктури, а військові цілі.

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