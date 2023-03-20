Сколько "Кинжалов" осталось у РФ: ответ командующего Объединенными силами ВСУ

После последнего ракетного удара по Украине запасы гиперзвуковых "Кинжалов" у Москвы сократились до 49 штук.

"Во время удара 9 марта противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением 63 крылатых ракет. Из них 31 - это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" - это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", - сказал он.

Кроме того, сообщил Наев, были применены 16 зенитных управляемых ракет комплексом С-300 и 8 БпЛА типа Shahed-131/136.

"Все это еще раз свидетельствует о необходимости Украины в современных зенитно-ракетных комплексах Но те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. И эффективность поражения, даже при смешанном массированном обстреле, достаточно высока", - добавил он.