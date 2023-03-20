ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько "Кинжалов" осталось у РФ: ответ командующего Объединенными силами ВСУ

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 марта 2023 11:46
Сколько "Кинжалов" осталось у РФ: ответ командующего Объединенными силами ВСУ Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

После последнего ракетного удара по Украине запасы гиперзвуковых "Кинжалов" у Москвы сократились до 49 штук.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Во время удара 9 марта противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением 63 крылатых ракет. Из них 31 - это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" - это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", - сказал он.

Кроме того, сообщил Наев, были применены 16 зенитных управляемых ракет комплексом С-300 и 8 БпЛА типа Shahed-131/136.

"Все это еще раз свидетельствует о необходимости Украины в современных зенитно-ракетных комплексах Но те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. И эффективность поражения, даже при смешанном массированном обстреле, достаточно высока", - добавил он.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина сообщил, что основными целями России при нанесении ракетных ударов по территории Украины является создание гуманитарной катастрофы в Украине путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах. Отдельными целями могут являться военные объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети обстріл Києва
NEWS
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон