Сколько "Кинжалов" осталось у РФ: ответ командующего Объединенными силами ВСУ
После последнего ракетного удара по Украине запасы гиперзвуковых "Кинжалов" у Москвы сократились до 49 штук.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Во время удара 9 марта противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением 63 крылатых ракет. Из них 31 - это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" - это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", - сказал он.
Кроме того, сообщил Наев, были применены 16 зенитных управляемых ракет комплексом С-300 и 8 БпЛА типа Shahed-131/136.
"Все это еще раз свидетельствует о необходимости Украины в современных зенитно-ракетных комплексах Но те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. И эффективность поражения, даже при смешанном массированном обстреле, достаточно высока", - добавил он.
Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина сообщил, что основными целями России при нанесении ракетных ударов по территории Украины является создание гуманитарной катастрофы в Украине путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах. Отдельными целями могут являться военные объекты.
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