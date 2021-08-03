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Boeing вдруге відклав відправку корабля на МКС після інциденту з модулем "Наука"

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США, Вівторок 03 серпня 2021 17:51
Boeing вдруге відклав відправку корабля на МКС після інциденту з модулем "Наука" Фото: Boeing вдруге відклав відправку корабля на МКС (nasa.gov)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Boeing вдруге перенесла запуск корабля Starliner до Міжнародної космічної станції. Запуск почали відкладати після інциденту з російським модулем "Наука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Boeing.

Запуск корабля до МКС повинен був відбутися сьогодні о 20:20 за київським часом. Однак компанія на сторінці у Twitter сповістила, що запуск корабля відкладено.

Наразі причину цього рішення компанія Boeing не називає, але обіцяє вже незабаром повідомити подробиці.

Нагадаємо, 29 липня до МКС пристикувався новий російський модуль "Наука". Після стикування у модуля незаплановано увімкнулися двигуни, в результаті чого МКС почала неконтрольовано обертатися.

Пізніше в Росії заявили, що інцидент з модулем "Наука" стався через короткочасний збій програмного забезпечення.

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МКС Запуск ракети Космічний корабель Сполучені Штати Америки Boeing
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