Сьогодні планують запуск космічного корабля Boeing: де подивитися
Сьогодні буде повторна спроба випробувального польоту до Міжнародної космічної станції частково багаторазового космічного корабля Starliner CST-100 корпорації Boeing. Запуск запланований на 20:20 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
На майданчику SLC-41 космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида в цей момент буде трішки за полудень.
Спочатку запуск важкої ракети Atlas V з кораблем планували на вечір 30 липня, але відклали через проблеми з російським модулем на МКС.
Повторну спробу польоту в безпілотному режимі на станцію здійснюють через комп'ютерний збій на кораблі 20 грудня минулого року, внаслідок чого "Старлайнер" спалив запаси палива не за графіком.
Розслідування NASA показало проблеми з софтом на кораблі, їх усунули.