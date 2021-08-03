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Сьогодні планують запуск космічного корабля Boeing: де подивитися

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Флорида, Вівторок 03 серпня 2021 09:56
Сьогодні планують запуск космічного корабля Boeing: де подивитися Фото: сьогодні запустять космічний корабель Boeing (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні буде повторна спроба випробувального польоту до Міжнародної космічної станції частково багаторазового космічного корабля Starliner CST-100 корпорації Boeing. Запуск запланований на 20:20 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

На майданчику SLC-41 космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида в цей момент буде трішки за полудень.

Спочатку запуск важкої ракети Atlas V з кораблем планували на вечір 30 липня, але відклали через проблеми з російським модулем на МКС.

Повторну спробу польоту в безпілотному режимі на станцію здійснюють через комп'ютерний збій на кораблі 20 грудня минулого року, внаслідок чого "Старлайнер" спалив запаси палива не за графіком.

Розслідування NASA показало проблеми з софтом на кораблі, їх усунули.

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