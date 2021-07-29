На МКС стався інцидент з новим модулем Росії: увімкнулися двигуни

На Міжнародній космічній станції відбувся інцидент після стикування російського модуля "Наука". Двигуни пристрою незаплановано увімкнулись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на переговори екіпажу МКС с Землею, що транслювалися на Twitter-сторінці NASA .

Про проблему під час стикування космічного модуля "Наука" зі станцією повідомив російський космонавт Олег Новицький. За його словами, двигуни пристрою незаплановано увімкнулися.

Contact and capture, docking confirmed. At 9:29am ET, the @Roscosmos Nauka science module arrived at the Earth-facing side of the @Space_Station's Russian segment: pic.twitter.com/svwaYm5UGS — NASA (@NASA) July 29, 2021

Зрештою, через деякий час, згідно з повідомленням фахівця х'юстонського центру управління польотами Акіхіо Хосіде, експертам вдалося розв’язати проблему.

"Ми повертаємо управління становищем станції в просторі", - додав Хосіде .