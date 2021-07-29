На МКС стався інцидент з новим модулем Росії: увімкнулися двигуни
На Міжнародній космічній станції відбувся інцидент після стикування російського модуля "Наука". Двигуни пристрою незаплановано увімкнулись.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на переговори екіпажу МКС с Землею, що транслювалися на Twitter-сторінці NASA.
Про проблему під час стикування космічного модуля "Наука" зі станцією повідомив російський космонавт Олег Новицький. За його словами, двигуни пристрою незаплановано увімкнулися.
Contact and capture, docking confirmed. At 9:29am ET, the @Roscosmos Nauka science module arrived at the Earth-facing side of the @Space_Station's Russian segment: pic.twitter.com/svwaYm5UGS— NASA (@NASA) July 29, 2021
Зрештою, через деякий час, згідно з повідомленням фахівця х'юстонського центру управління польотами Акіхіо Хосіде, експертам вдалося розв’язати проблему.
"Ми повертаємо управління становищем станції в просторі", - додав Хосіде.
ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5— NASA (@NASA) July 29, 2021