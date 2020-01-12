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Boeing звільнив главу компанії без вихідної допомоги

Новини » В світі     12.01.2020 - 14:24
Boeing звільнив главу компанії без вихідної допомоги
Фото: Денніс Меленберг (twitter.com/airplusnews_EN)

Мюленберг отримає понад 60 млн доларів за контрактом

Корпорація Boeing звільнила главу американської компанії Денніса Мюленберга з займаної посади без вихідної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що Мюленбергу при звільненні не виплатили 14,6 млн доларів. Незважаючи на це, він отримає більше 60 млн доларів, які він повинен був отримати за контрактом.

"Ми дякуємо Денніса за майже 35-річну роботу в компанії Boeing. Після звільнення Денніс отримав ту прибуток, яка йому належала за контрактом, але йому не виплачувалося вихідну допомогу або премія за підсумками 2019 року", - повідомили в Boeing.

Відзначається, що Мюленберг був звільнений 23 грудня. Він працював в компанії з 1985 року, а з 2015 року був призначений головою Boeing. Новим главою корпорації став Девід Келхун, який отримає від компанії 7 млн ​​доларів, в разі повернення до польотів лайнерів моделі 737 Max.

Раніше РБК-Україна писало, що з січня 2020 року Boeing на час припинить випуск літаків Boeing 737 MAX. Увага компанії буде зосереджено на доставці приблизно 400 Boeing 737 MAX, які вже є в її резерві.

Нагадаємо, в кінці 2018 і початку 2019 років відбулися дві авіакатастрофи за участю літаків Boeing 737 MAX. У них загинули 346 осіб. Після цього Німеччина, Франція і Нідерланди та інші країни закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX. Почалася експертиза літаків, яка триває досі.

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