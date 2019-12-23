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Глава Boeing подав у відставку

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 16:30
Глава Boeing подав у відставку
Фото: Денніс Меленберг (twitter.com/airplusnews_EN)

Новим главою компанії стане Девід Калхун

Глава компанії Boeing Денніс Меленберг йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, Меленберг подав у відставку на тлі невдачі при запуску космічного корабля Starliner і невирішених проблем з літаком 737 MAX, які виникли після двох поспіль аварії з численними жертвами.

Новим главою компанії стане Девід Калхун.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 грудня, компанія Boeing провалила перший запуск нового космічного корабля Starliner. Корабель, перебуваючи в безпілотному режимі, не зміг зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Причиною провального запуску стала помилка таймера космічного корабля, з-за чого капсула спалювала паливо занадто рано.

Крім того, на початку року в NASA заявляли, що космічні кораблі компаній Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми. На думку аерокосмічного управління, зазначені недоліки кораблів CST-100 StarLiner (Boeing) і Crew Dragon (SpaceX) можуть позначитися на безпеці польотів.

Додамо, що 29 жовтня минулого року в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. На борту перебували 189 осіб.

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