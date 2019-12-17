Boeing припиняє випуск літаків 737 MAX

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Увагу зосередять на доставці приблизно 400 Boeing 737 MAX

Компанія Boeing з січня 2020 року на невизначений час припинить випуск літаків Boeing 737 MAX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті компанії.

В документі зазначено, що в компанії "вирішили з наступного місяця призупинити виробництво" цих літаків і зосередити увагу на доставці приблизно 400 Boeing 737 MAX, які вже є в її резерві.

У Boeing уточнили, що поки не планують масових звільнень працівників у зв'язку із цим рішенням.

Раніше повідомлялося, що компанія Boeing не відновить польоти літаків серії 737 Max до кінця 2019 року через затримки у процесі надання дозволу. Існує ймовірність, що заборона на польоти збережеться і в 2020 році у зв'язку з випробуваннями, які має завершити компанія Boeing.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. На борту перебували 189 осіб.

10 березня в авіакатастрофі літака Boeing 737 Max в Ефіопії загинули 157 осіб. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба.

Після цього Німеччина, Франція і Нідерланди та інші країни закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX. Почалася експертиза літаків, яка триває досі.