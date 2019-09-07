ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Boeing зіткнулися з проблемами при випробуванні нового лайнера

Новини » Транспорт    07.09.2019 - 10:35
У Boeing зіткнулися з проблемами при випробуванні нового лайнера
Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

При випробуваннях в Boeing-777X виявили технічні неполадки

Американська авіабудівна корпорація Boeing під час випробувань свого нового лайнера Boeing-777X виявила технічні неполадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що проводилися випробування на герметичність. Після виявлення неполадки випробування були перервані. При цьому в компанії не відповіли, чи вплине це на проведення першого польоту лайнера, який запланований на початок 2020 року.

«Інцидент розглядається, і команда працює над з'ясуванням джерела проблеми», - йдеться в повідомленні.

У чому саме полягає несправність, в компанії також не прокоментували. Однак за даними джерела, виникли проблеми з дверима літака, які забрали під час випробувань.

Спочатку перший політ лайнера 777X був запланований на осінь 2019 року. Однак в липні Boeing переніс політ на початок 2020 року через проблеми з розробкою двигуна.

Відзначимо, Boeing-777X повинен стати найдовшим пасажирським літаком у світі.

Нагадаємо, в березні Boeing переніс презентацію лайнера 777X в зв'язку з катастрофою літака компанії в Ефіопії. Тоді, під час аварії Boeing-737 загинули всі 157 пасажирів лайнера.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що французька авіакомпанія скасувала всі рейси через загрозу банкрутства. Всі авіарейси Aigle Azur були закриті з 7 вересня.

Вертоліт Sikorsky HH-60W здійснив перший політ для ВПС США SpaceX провалила випробування для корабля Dragon Crew
Новини України испытанияКатастрофа Boeing 777
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся