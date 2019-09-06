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Французька авіакомпанія скасувала всі рейси через загрозу банкрутства

Новини » В світі    06.09.2019 - 11:44
Французька авіакомпанія скасувала всі рейси через загрозу банкрутства
Ілюстративне фото (facebook.com / airportkiev)

Aigle Azur закрив всі рейси починаючи з 7 вересня

Французька авіакомпанія Aigle Azur, яка є другою за величиною у Франції, скасувала всі рейси з 7 вересня через загрози банкрутства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт авіакомпанії.

В авіакомпанії заявили, що намагаються знайти бажаючих поглинути компанію заради порятунку бізнесу.

"Aigle Azur відчуваючи великі економічні труднощі, які, на жаль, зобов'язаний скасувати всі рейси з суботи, 7 вересня", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

У разі скасування рейсу пасажирам пропонується придбати новий квиток та подати скаргу в юридичні органи.

"Для пасажирів, які скористалися послугами нашої авіакомпанії і чий зворотний рейс відмінено, інші авіакомпанії можуть запропонувати пільгові тарифи на покупку нового квитка", - повідомили в Aigle Azur.

Зазначимо, Aigle Azur здійснює половину своїх операцій всередині Алжиру. З-за збитковості компанія минулого місяця оголосила про плани продажу своїх португальських маршрутів своєму конкуренту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що аеропорт "Київ" був закритий на ремонтні роботи. До 12 вересня рейси з аеропорту будуть обслуговуватися в "Борисполі".

Також повідомлялося, що лоукостер SkyUp у грудні запустить новий рейс з Києва в Турин (Італія). Рейси здійснюватимуться з міжнародного аеропорту "Бориспіль", починаючи з 12 грудня.

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