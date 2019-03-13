Boeing попросила призупинити польоти всіх літаків 737 MAX

Компанія підтримує відповідне рішення управління

Авиастроительная корпорация Boeing заявила о решении рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (США) временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета, из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Компания поддерживает соответствующее решение управления.

Государственная авиационная служба выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Распоряжение вступает в силу с 19:00 (21:00 по Киеву). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Ранее президент США Дональд из-за авиакатастрофы в Эфиопии приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.