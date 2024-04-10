Боеготовых и значимых кораблей осталось мало: что известно об обстановке на базе ЧФ России

Россияне вывели почти все значимые и боеготовые корабли из базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. В настоящее время они дислоцируются в Новороссийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер" в Telegram .

Как отмечает мониторинговая группа, там остался единственный малый ракетный корабль "Циклон", носитель КР "Калибр", который ни разу ими не стрелял.

"Значущих кораблей на главной базе ЧФ осталось мало, а боеготовых из них – вообще немного. Почти все серьезные боевые единицы выведены в Новороссийск", - говорится в сообщении.

Ликвидация кораблей ЧФ РФ

Ранее, 24 марта, в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Да, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Также был поражен центр связи российских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

Перед тем ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Также OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

Напомним также, что в ночь на 5 марта спецподразделение ГУР МО Group 13 недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, затонувшее за последние пять недель.

После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

Добавим, в феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

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