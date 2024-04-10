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Боєготових та значущих кораблів лишилось мало: що відомо про обстановку на базі ЧФ Росії

Україна Росія, Середа 10 квітня 2024 09:48
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Боєготових та значущих кораблів лишилось мало: що відомо про обстановку на базі ЧФ Росії Фото: обстановка на базі ЧФ Росії (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни вивели майже всі значущі та боєготові кораблі з бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Наразі вони дислокуються у Новоросійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніториногову групу "Кримський вітер" в Telegram.

"Значущих кораблів на головній базі ЧФ залишилося мало, а боєготових із них - взагалі небагато. Майже всі серйозні бойові одиниці виведені в Новоросійськ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає моніторингова група, там залишився єдиний малий ракетний корабель "Циклон", носій КР "Калібр", який жодного разу ними не стріляв.

У бухтах перебувають:

  • 2 сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревестник";
  • 2 МРК проєкту 1239 "Сивуч";
  • 2 сторожові кораблі проєкту 205П "Тарантул";
  • 2 базових тральщики проєкту 12700 "Александрит";
  • 2 тральщики проєкту 266-М "Аквамарин";
  • 1 БДК проєкту 1171.

У ремонті:

  • БДК "Минск";
  • БДК "Азов";
  • БДК "Константин Ольшанский";
  • БДК "Ямал" - під питанням;
  • Розвідкорабель "Іван Хурс";
  • ПЛ "Ростов-на-Дону" (не підлягає відновленню).
Фото: супутникові знімки базування російських кораблів (t.me/Crimeanwind)

Ураження кораблів ЧФ РФ

Раніше, 24 березня, в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що Сили оборони завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені два десантні кораблі РФ та центр зв'язку.

Так, українські військові вдарили по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов". А також був уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Перед тим вночі в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Також OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо також, що у ніч проти 5 березня спецпідрозділ ГУР МО Group 13 неподалік Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.

Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був звільнений з посади і замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

Додамо, у лютому через втрати було відправлено у відставку командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов.

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