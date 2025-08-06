Цены на помидоры в августе: выгодно ли уже покупать для консервации

Помидор - один из самых популярных овощей для домашней консервации. Несмотря на появление грунтовых сортов на рынке, цены пока остаются высокими. Поэтому многие потребители задумываются, когда лучше делать заготовки на зиму.

Подробнее о том, когда же ожидать снижения цен на помидоры, и во сколько сейчас обойдется консервация, - в материале РБК-Украина .

Главное:

Какие цены на помидоры в Украине в начале августа?

Какой урожай помидоров ожидается в этом году?

Сколько стоит сделать консервацию и когда лучше покупать помидоры?

Обзор цен на помидоры

В августе 2025цены на помидоры в Украине остаются достаточно высокими, хотя по сравнению с июнем и июлем есть определенное снижение. В супермаркетах и на рынках в разных регионах цены колеблются.

В сети магазинов АТБ самая дешевая цена на грунтовые томаты - 39,95 грн/кг, тепличные стоят 69,89 грн/кг, розовые - 79,89 грн/кг, черри - 145,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Покупатели NOVUS могут купить килограмм красных тепличных помидоров за 63,99 грн, при этом "сливка" обойдется в 94,95 грн/кг, а желтые томаты стоят 129 грн/кг. Грунтовые красные помидоры продают за 119 грн/кг, розовые - 129 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

В магазинах "Эко Маркет" полевая "сливка" стоит 59,9 грн/кг, розовый помидор 89,9 грн/кг, красный - 79,9 грн/кг.

Скриншот eko.zakaz.ua

В сети Varus помидор "сливка" земляная стоит 49,9 грн/кг, розовый томат - 99,9 грн/кг, а черри желтый - 89,9 грн за 250 г.

Скриншот varus.ua

На оптовом рынке "Столичный" в Киеве средняя цена на красный помидор составляет 45 грн/кг, на розовый сорт - 65 грн/кг.

В Харькове красные помидоры стоят 40-60 грн/кг. Как заявили в горсовете, по сравнению с июлем цена снизилась на 15%.

В Днепре на рынке "Озерка" помидоры стоят от 55 до 120 грн за килограмм, причем более дорогие сорта, такие как розовые или черри, имеют более высокую цену.

На оптовом рынке "Шувар" во Львове средняя цена на помидор "сливка" составляет 32,5 грн/кг, розовый помидор стоит в среднем 50 грн/кг, тепличный помидор - 37,5 грн/кг.

Сколько стоит сделать консервацию помидоров

Август - традиционный пик сезона домашней консервации, когда грунтовые помидоры становятся доступнее, а ассортимент самый большой.

Для заготовок на зиму выгоднее всего покупать помидоры на оптовых рынках.

Вкуснее всего в домашних закрутках выходит сорт помидоров"сливка". Его плотная кожица предотвращает растрескивание и размягчение во время термической обработки. Кроме того, "сливки" имеют меньше сока и семян, что делает их идеальными для консервирования целыми и приготовления томатного пюре.

В зависимости от того, где и по какой цене покупать помидоры, стоимость домашней консервации для 3-литровой банки составит около 120-130 грн. При этом 90% этой суммы составляет цена помидоров.

По рецепту нужно до 2 кг помидоров (средняя цена на рынках оптом - 50 грн/кг) и еще около 20-25 грн будут стоить другие ингредиенты (уксус, соль, сахар, чеснок и специи).

Фото: в августе стартует сезон консервации помидоров (freepik.com)

Какой урожай томатов в этом году и стоит ли ждать снижения цен

Задержка сбора урожая помидоров и погодные условия стали ключевыми факторами, которые повлияли на текущую ситуацию с ценами.

Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, урожайность помидоров снизилась из-за засухи в основных регионах выращивания - в южных и центральных областях страны. В то же время, значительные перепады температуры и дожди также создавали риски для урожая.

Несмотря на эти вызовы, эксперт прогнозирует, что с конца августа и в начале сентября ситуация на рынке может измениться. По мере увеличения предложения грунтовых помидоров и усиления конкуренции между производителями ожидается дальнейшее снижение цен.

"Цены на помидоры для консервации могут снизиться на 15-20% от текущей стоимости в августе-сентябре, в зависимости от погоды и урожая", - резюмировал эксперт.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, данные портала Минфин, публикации "Наш город", "Объектив", AgroReview, данные сетей супермаркетов, сайты рынков "Столичный" и "Шувар".