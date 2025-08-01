ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на август

Пятница 01 августа 2025 06:03
UA EN RU
Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на август Фото: сезон арбузов в Украине уже начался (freepik.com)
Автор: Анна Березина

Сезон арбузов в Украине стартовал раньше обычного. Ягоды становится все больше в продаже, потому цены снижаются. Однако погодные условия влияют на качество урожая в этом году.

Подробнее о том, сколько стоят арбузы и чего ждать дальше, - на РБК-Украина.

Главное:

  • Какие цены на арбузы в Украине сегодня?
  • Что влияет на качество арбузов?
  • Какой урожай арбузов в 2025 году и где выращивают?

Сезон арбузов 2025

Арбузы начали массово продавать в Украине еще с середины июля. Как рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, сезон начался раньше, чем в прошлом году, но цены на старте были выше.

"Предложение арбузов в этом году началось раньше, чем в 2024-м. Однако из-за уменьшения площадей для выращивания цены на старте были несколько выше. Постепенно, с выходом на рынок основной массы продукции, ожидается снижение стоимости", - отметил эксперт.

По словам аналитика УКАБ, сезон бахчевых 2025 сейчас оценивается как средний. Выращивание арбузов происходит преимущественно в традиционных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Сколько стоят арбузы и прогноз цен на август

По состоянию на конец июля арбузы стоят от 14 до 25 грн за килограмм в зависимости от региона и качества.

Однако как отмечает Максим Гопка, с начала августа стоимость может снизиться еще на 10-15% в связи с массовым поступлением урожая на рынок.

Аналитики профильного EastFruit также подтверждают снижение стоимости. Оптовые цены на арбузы из местных хозяйств колеблются в пределах 5-14 грн/кг, что на 36% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Причиной этого производители называют резкое увеличение предложения бахчевых на фоне ускоренного созревания из-за жаркой погоды.

Однако жаркий климат и засуха отрицательно сказываются на качестве продукции. Сладость ягоды может быть меньше. Также из-за высокой температуры и ненадлежащего хранения арбузы вянут.

В супермаркетах Украины стоимость арбузов разнится. По состоянию на конец июля цена в АТБ - 19,89 грн/кг, а арбуз без семян обойдется в 29,89 грн/кг.

Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на августСкриншот atbmarket.com

В сети Varus можно купить разные виды арбузов. Самая низкая цена за килограмм составляет 19,90 грн/кг. В продаже есть арбуз без косточек за 29,9 грн/кг, арбуз Огонек за 39,9 грн/кг, желтый арбуз за 34,9 грн/кг.

Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на августСкриншот varus.ua

В сети Сильпо цена на арбузы стартует от 23 грн/кг. В ассортименте есть сорта Огонек, Леди, есть желтые арбузы и импортные из Испании (79,5 грн/кг). Органический арбуз в супермаркете стоит 35 грн/кг.

Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на августСкриншот silpo.ua

Какой урожай арбузов в регионах

На западе Украины на урожайность арбузов повлияла холодная погода весной. Основательница фермерского хозяйства "Овощи Слобожанщины" Инна Федосиенко (Ивано-Франковская область) рассказала изданию AgroPortal, что в этом году посевы арбузов начались позже из-за затяжных дождей и прохладной весны.

По словам Федосиенко, несмотря на сложные условия, местный рынок остается стабильным. В прошлом году цены колебались от 8 до 20 грн/кг. В этом сезоне фермеры надеются удержать минимальную планку в 8 грн/кг, но это оптовая цена, по которой ягода сдается в торговые сети, где стоимость немного выше.

В Черкасской области сезон начался раньше - фермеры высадили первые арбузы в пленочных тоннелях в начале мая и собрали урожай в середине июля.

Как сообщил Вячеслав Кислицын, агроном одного из хозяйств Черкасской области, первые партии продавали по 15 грн/кг. Он пояснил, что повышенная стоимость связана с холодной весной, которая отразилась на урожае в южных регионах.

Однако с началом массового сбора арбузов на юге цена может снизиться до 10 грн/кг.

Арбузы - от 14 грн: что с урожаем и какой прогноз цен на августФото: арбузы начали выращивать в северных регионах Украины (freepik.com)

Традиционные южные регионы, в частности, Херсонщина, частично остаются под оккупацией. Это отразилось на объемах выращивания.

В то же время, по словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, удалось компенсировать потери за счет выращивания арбузов в новых областях - Волынской, Сумской и Черниговской.

По его словам, арбузы теперь уже не дефицит, как это было в первый год полномасштабного вторжения. И хотя производители встают перед трудностями, благодаря новым гибридам выращивание стало возможным в более широком климатическом диапазоне.

При подготовке использовались: данные сетей супермаркетов, комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикации AgroPortal, EastFruit, "18000", интервью ЦЭС президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника.

Раньше мы писали, какие продукты подешевеют в августе 2025, а за что придется платить больше.

Также сообщалось, что продовольственная инфляция в Украине остается высокой. Данные производителей свидетельствуют о том, что цены будут расти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты Арбуз Цены в Украине
Новости
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции