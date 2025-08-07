ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Яблоки по 70 гривен, мясо и хлеб дорожают: что происходит с ценами в Украине

Четверг 07 августа 2025 11:52
UA EN RU
Яблоки по 70 гривен, мясо и хлеб дорожают: что происходит с ценами в Украине Как изменились цены на продукты за год (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на базовые продукты в Украине выросли в разы. Больше всего - на фрукты, яйца, овощи и мясо. Например, яблоки за год подорожали на 123%, а капуста - на 149%. В то же время есть и продукты, которые незначительно подешевели или почти не изменились в цене.

РБК-Украина расспросило Государственную службу статистики Украины о том, как изменились цены на продукты.

Какие продукты подорожали больше всего за полгода/год, а какие - подешевели

"За первое полугодие 2025 года больше всего выросли цены на фрукты +57,9%. Также подорожали мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, хлеб, рыба и продукты из рыбы от +16,2% до +6,6%, соответственно", - рассказали в Госстате.

В годовом измерении июнь 2025 года к июню 2024 года лидерами роста стали яйца + 59,2% и фрукты +51,7%.

"Средняя цена на яблоки в июне 2025 года составила 79,49 гривны за кг, а в июне прошлого года - 26,90 гривны за кг. Цены на яблоки в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года выросли на 123,2%", - отметили в ведомстве.

Значительно выросли цены и на подсолнечное масло, сливочное масло, продукты переработки зерновых, овощи, мясо и мясопродукты, хлеб, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки - от +33,6% до +20,3%, соответственно.

"За первое полугодие 2025 года подешевели яйца - 16,8% и рис - 2,1%. Умеренный рост был зафиксирован на сахар +2,4%, овощи +1,5%, молоко +1,3%", - говорят эксперты.

Как изменились цены на базовые овощи

Средняя цена "борщевого набора" по Украине:

  • картофель - 34,73 гривны, цена выросла на +21,9%;
  • морковь - 49,69 гривны, цена выросла на +65,8%;
  • лук - 31,28 гривны, цена выросла на +26,9%;
  • капуста белокочанная - 28,23 гривны, цена выросла на 149,1%;
  • свекла - 44,80 гривны, цена выросла на +35%.

Что с ценами на мясо, хлеб и молочку

Цены на мясо и мясопродукты за год выросли на 22,9%.

Сколько сейчас стоит мясо:

  • говядина - 323,18 гривны;
  • свинина - 238, 38 гривны;
  • птица (тушки) - 113, 94 гривны;
  • куриное филе - 214,63 гривны;

Хлеб за год подорожал на 21,9%, по состоянию на июнь 2025 года, а цены на молоко за год выросли на 20,9%.

Стоимость молочных продуктов:

  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6% - 47,18 гривны;
  • сыры мягкие - 225,78 гривны;
  • сметана жирностью до 15% - 137,99 гривны.

"Вопросы покупательских привычек украинцев изучаются в рамках обследований условий жизни домохозяйств. Однако с началом полномасштабного вторжения опрос был приостановлен и информация не собиралась", - заявили в Госстате.

Яблоки по 70 гривен, мясо и хлеб дорожают: что происходит с ценами в УкраинеБольше всего за год подорожали яйца и фрукты (фото: Getty Images)

В каких регионах самые дорогие хлеб и молоко

Самый дорогой хлеб (батон, 500 г) на июнь 2025 года:

  • Херсонская область - 34,39 гривны;
  • Волынская область - 33,90 гривны;
  • Ровенская область - 33,15 гривны.

К примеру, средняя цена в Киеве - 29,55 гривны.

Самое дорогое молоко (пастеризованное жирностью до 2,6% включительно, 1000 г) на июнь 2025 года:

  • Харьковская область - 52,76 гривны;
  • Винницкая область - 50,14 гривны;
  • Киев - 50,07 гривны.

Читайте также о том, какие цены на помидоры будут в августе и выгодно ли будет их покупать для консервации.

Ранее мы писали о том, что с урожаем на арбузы в этом году и какие цены будут в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине Государственная служба статистики
Новости
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО