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5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный Спас

Понедельник 04 августа 2025 14:10
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5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный Спас Названы сорта яблок, которые лучше освящать на Яблочный Спас (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На Яблочный Спас 6 августа верующие несут в церковь корзины с фруктами для освящения. Особое место в этом обряде занимают яблоки - символ щедрости, плодородия и обновления.

РБК-Украина сообщает о лучших сортах, которые подойдут для этого священного ритуала.

Белый налив (Папировка)

Это летний сорт яблок, который плодоносит в июне-июле. Долго не хранится - до двух недель, поэтому лучше для тех, кто имеет быстрый доступ к свежим яблокам

Созревает: конец июля - начало августа.

Сорт богат витамином С, легкий для пищеварения, имеет мягкую и слегка кислую мякоть. Если перезревает, то становится мучнистым. Имеют очень тонкую кожуру, без покровной окраски, пятна от ударов и давления становятся сразу заметными.

Главная особенность - это первое яблоко, которое освящают на Спас. Очень почитаемый сорт в украинской традиции.

5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный СпасЯблоко белый налив (фото: wikipedia)

Фуджи

Это ярко-красные, крупные и очень сочные яблоки, с повышенным содержанием сахара. Они прекрасно хранятся до года в погребе или холодильнике.

Содержат от 9 до 11% сахара по весу и имеют плотную мякоть, которая на вкус слаще и хрустяще по сравнению со многими другими сортами яблок, что делает их популярными среди потребителей во всем мире.

5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный СпасЯблоки фуджи (фото: wikipedia)

Гала

Яблоки сорта Гала - это один из самых любимых сортов как среди украинских садоводов, так и среди потребителей. Они идеально подходят для освящения на Яблочный Спас, поскольку сочетают в себе эстетику, символизм, сезонность и пользу для здоровья.

Благодаря высокому содержанию пектина, яблоки Гала нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, предотвращают запоры, помогают при легком гастрите.

5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный СпасГала (фото: wikipedia.org)

Голден Делишес

Сладковато-медовый вкус без резкой кислоты делает этот сорт идеальным даже для детей, пожилых людей и людей с чувствительным желудком.

Яблоки хранятся в холодильнике или погребе до 4-6 месяцев, не теряя вкусовых свойств.

5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный СпасГолден Делишес (фото: wikipedia.org)

Антоновка

Яблоки сорта Антоновка полезны для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Они способствуют улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, нормализации уровня холестерина и защите сердечно-сосудистой систем

Идеально подходит для освящения как символ традиции. Начинают созревать яблоки в августе

5 лучших сортов яблок, которые следует святить на Яблочный СпасЯблоки Антоновка (фото: wikipedia.org)

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При написании материала использовались следующие источники: Wikipedia, Kultura.rayon и Hello fresh.

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