Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия

Выборы президента США

Напомним, Дональд Трамп с уверенным отрывом победил на президентских выборах в США.

До выборов Украина старалась наладить контакт с американским политиком. В частности, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом во время своего визита в США.

В ходе встречи глава украинского государства презентовал тогда еще кандидату в президенты свой план победы.

В свою очередь Трамп после встречи заверил, что он хочет "справедливой сделки для всех" в контексте войны России против Украины.

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