Bloomberg: Трамп розуміє, що не зможе "підштовхнути" Київ до поступок без однієї умови

Вибори президента США

Нагадаємо, Дональд Трамп із впевненим відривом переміг на президентських виборах у США.

До виборів Україна намагалася налагодити контакт з американським політиком. Зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся із Трампом під час свого візиту до США.

У ході зустрічі глава української держави презентував тоді ще кандидату у президенти свій план перемоги.

У свою чергу Трамп після зустрічі запевнив, що він хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

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