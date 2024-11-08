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Bloomberg: Трамп розуміє, що не зможе "підштовхнути" Київ до поступок без однієї умови

П'ятниця 08 листопада 2024 16:25
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Bloomberg: Трамп розуміє, що не зможе "підштовхнути" Київ до поступок без однієї умови Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дональд Трамп, який стане президентом США у січні, вже обговорює можливе завершення війни Росії проти України. Він усвідомлює, що не зможе примусити Україну до поступок, якщо їй не дадуть нічого натомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання нагадує, що Трамп уже провів низку телефонних розмов з європейськими лідерами.

Одне з джерел Bloomberg стверджує, що під час однієї з таких розмов обговорювалося питання того, як Трамп може підготуватися до переговорів з російський диктатором Володимиром Путіним.

За словами співрозмовника журналістів, Трамп дав зрозуміти, що він не зможе "підштовхнути" Україну піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну, якщо вона "не отримає нічого натомість".

Вибори президента США

Нагадаємо, Дональд Трамп із впевненим відривом переміг на президентських виборах у США.

До виборів Україна намагалася налагодити контакт з американським політиком. Зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся із Трампом під час свого візиту до США.

У ході зустрічі глава української держави презентував тоді ще кандидату у президенти свій план перемоги.

У свою чергу Трамп після зустрічі запевнив, що він хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

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