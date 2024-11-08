Bloomberg: Трамп розуміє, що не зможе "підштовхнути" Київ до поступок без однієї умови

Дональд Трамп, який стане президентом США у січні, вже обговорює можливе завершення війни Росії проти України. Він усвідомлює, що не зможе примусити Україну до поступок, якщо їй не дадуть нічого натомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання нагадує, що Трамп уже провів низку телефонних розмов з європейськими лідерами. Одне з джерел Bloomberg стверджує, що під час однієї з таких розмов обговорювалося питання того, як Трамп може підготуватися до переговорів з російський диктатором Володимиром Путіним. За словами співрозмовника журналістів, Трамп дав зрозуміти, що він не зможе "підштовхнути" Україну піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну, якщо вона "не отримає нічого натомість".