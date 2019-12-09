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Bloomberg повідомив про ризики Зеленського перед нормандською зустріччю

Новини » Політика     09.12.2019 - 08:19
Bloomberg повідомив про ризики Зеленського перед нормандською зустріччю
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як зазначає Bloomberg, рейтинг Зеленського падає через економічні реформи

В ЄС побоюються, що президент України Володимир Зеленський у ході нормандської зустрічі не може реалізувати своє бажання припинити війну на Донбасі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб, знайомих з процесом підготовки переговорів нормандської четвірки в Парижі, які повинні пройти 9 грудня.

Як зазначає Bloomberg, рейтинг Зеленського падає через економічні реформи в країні та його контакти з олігархом Ігорем Коломойським, тому можливість припинення війни на Донбасі може не реалізуватися.

Видання пише, що на переговорах президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель зустрінуть Зеленського єдиною позицією.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, під час нормандського саміту 9 грудня не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. В процесі підготовки "нормандського формату" обговорювалася висока ймовірність переговорів двох президентів тет-а-тет на полях саміту.

У своєму відеозверненні президент України повідомив, що діалог з Росією необхідний для припинення конфлікту на сході України.

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