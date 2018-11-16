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Bloomberg оцінив втрати економіки РФ від санкцій Заходу

Новини » Економіка    16.11.2018 - 15:19
Bloomberg оцінив втрати економіки РФ від санкцій Заходу
Ілюстративне фото (russophile.org)

Експерти Bloomberg вважають, що в довгостроковій перспективі санкції будуть несприятливо впливати на економіку РФ

Експерти Bloomberg вважають, що через санкції західних країн економіка РФ з 2014 року не змогла вирости додатково на 6% ВВП. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію видання.

Зазначено, що експерти побудували економічну модель, яка демонструє, як могла розвиватися економіка РФ, якби країни Заходу з 2014 року не запроваджували санкції проти федерації. За оцінками Bloomberg, різниця між фактичним і потенційним (без санкцій) темпом зростання російської економіки досягає 10%.

Однак розрахувати, який саме внесок санкцій, досить складно, як визнають експерти. Підкреслюється, що вплив на економіку зробило і падіння цін на нафту з другої половини 2014 року, разом з тим лише цим нинішній рівень розвитку економіки РФ пояснити не можна.

"Просте зіставлення темпів зростання ВВП із змінами цін на нафту, з поправкою на інфляцію, припускає, що падіння цін на нафту може пояснити трохи більше 4% цієї різниці", - зазначено в дослідженні.

Решта ж 6% різниці, стверджують експерти, припадають на санкції та інші фактори, серед яких структурні зміни в економіці та уповільнення темпів розвитку економіки в світі в цілому.

Підкреслимо, моделювання Bloomberg показує, що в довгостроковій перспективі санкції продовжать чинити несприятливий вплив на російську економіку. Зазначено, що РФ не зможе досягти показника темпів зростання більше 3% до 2021 року, незважаючи на те, що країна проводить політику накопичення резервів для стабілізації економіки.

Нагадаємо, Російська Федерація нарощує обсяги резервів, збільшуючи податки на видобуток нафти, через ризик нових санкцій із боку США.

Як писало РБК-Україна, конгресмен-демократ Еліот Енгель попередив про санкції проти РФ у зв'язку з її можливим втручанням у вибори і пообіцяв контролювати дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа.

Додамо також, Штати приєднуються до європейських союзників і також не визнають "вибори" на Донбасі. Крім того, США пообіцяли Росії санкції до тих пір, поки Крим і контроль над східними територіями України не будуть повернуті Києву.

Конгрес нового складу може ввести додаткові санкції проти РФ У США заявили про можливу відстрочку санкцій проти Росії
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