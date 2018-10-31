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РФ наращивает валютные резервы из-за риска новых санкций США, - Reuters

Новости » Экономика    31.10.2018 - 14:20
Иллюстративное фото (cbr.ru)
Иллюстративное фото (cbr.ru)

До 2021 года в России планируют накопить около 216,1 млрд долларов или 12% от ВВП

Российская Федерация наращивает объемы резервов, увеличивая налоги на добычу нефти, из-за риска новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Указано, что до 2021 года в РФ планируют накопить около 216,1 миллиарда долларов или 12% от ВВП, что поможет уменьшить негативное влияние потенциальных американских санкций. При этом наращиванию резервов способствует рост мировых цен на нефть.

Сообщается, что в России приняли решение о том, что все, что превышает 40 долларов в цене нефти за один баррель, будет направляться в резервы. Кроме этого, российский парламент принял пенсионную реформу, которая повышает пенсионный возраст в стране и, таким образом, уменьшает расходы государства на содержание пенсионеров.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России. По его словам, Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании российского военного экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писало РБК-Украина ранее, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".

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