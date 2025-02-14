Bloomberg узнал, кого Путин привлек к переговорам с США по Украине

"Владимир Путин собирает тяжелую команду с десятилетиями опыта переговоров с высокими ставками, чтобы противостоять представителям президента США Дональда Трампа за соглашение о прекращении войны России против Украины", - констатирует издание.

Среди них:

Юрий Ушаков главный советник по внешней политике в Кремле, который более полувека работает в дипломатии;

главный советник по внешней политике в Кремле, который более полувека работает в дипломатии; главный шпион Ушакова - Сергей Нарышкин , который служил вместе с Путиным в советском КГБ;

, который служил вместе с Путиным в советском КГБ; Кирилл Дмитриев, финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей главы Кремля и, по данным издания, может сыграть ключевую роль как неофициальный "бэк-канал" в переговорщиках Трампа.

По данным журналистов, вряд ли является неожиданностью то, что Путин решает полагаться в основном на "высококвалифицированных и опытных переговорщиков", которые представляют Россию на любых переговорах.

"Выбор персонала подчеркивает, насколько решительно Путин настроен обеспечить благоприятный исход любых переговоров и, возможно, насколько мало изменились его требования в отношении Украины за три года, с тех пор как он отдал приказ о полномасштабном вторжении", - констатирует Bloomberg.

К тому же, как говорится в статье, добавление Дмитриева с его опытом работы в США и таких фирмах, как McKinsey & Co. и Goldman Sachs Group Inc., указывает на то, что "Путин готов адаптироваться в своих отношениях с нетрадиционным президентом США".

В свою очередь, по мнению журналистов, команде Трампа, наоборот, не хватает такого же глубокого опыта в отношении Украины и мало опыта ведения прямых переговоров с Россией.

"Поскольку путь к соглашению все еще очень неопределенный, а Путин не демонстрирует никаких признаков предложения значительных уступок, это может стать главной проблемой за столом переговоров", - отмечают в статье.

Ушаков и Нарышкин

77-летний Ушаков работал помощником Путина более десятка лет, а до этого был послом в США в 1998-2008 годах, что дало ему "глубокие знания в отношениях с Вашингтоном".

Ушаков "хорошо знает американский истеблишмент и имеет большое влияние в Москве. Он лучший человек для "больших переговоров" в классическом понимании", - сказал изданию декан факультета международных отношений университета МГИМО в Москве Андрей Сушенцов.

70-летний Нарышкин является давним доверенным лицом Путина, работая с ним более четырех десятилетий. И Ушаков, и Нарышкин участвовали в ранних переговорах о прекращении огня с Украиной вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

Дмитриев

49-летний Дмитриев уже участвовал в переговорах об освобождении американского школьного учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы в этом месяце. Специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф намекнул на это, сказав журналистам на этой неделе, что "джентльмен из России" по имени Кирилл был важным в этом процессе.

Его участие "наводит на мысль о том, что Кремль рассматривает этот обмен как жест доброй воли, связанный с более широкими переговорами по Украине". Россия ведет более прагматичную игру и пытается иметь в своей команде кого-то, кто может "говорить о делах" с командой Трампа", - сказала старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Королевского института объединенных служб в Лондоне Эмили Феррис.

Дмитриев родился в Киеве, а после работы в McKinsey и Goldman Sachs вернулся в Россию, чтобы работать в фонде прямых инвестиций. Он руководит российским суверенным фондом с 2011 года и имеет "большой опыт заключения сделок с иностранными бизнес-партнерами", добавил Сушенцов.

К Дмитриеву введены санкции США, которые назвали его "известным союзником Путина", объявляя о санкциях. Он женат на близкой знакомой младшей дочери Путина, и обе вместе работали в инновационном центре. За пределами России он может быть наиболее известен как ведущий промоутер российской вакцины от Covid-19 - "Спутник V".

Участие других переговорщиков Путина

В то же время, как добавляют в Bloomberg, другие члены переговорной группы 2022 года также "могут присоединиться к усилиям позже".

"Главным образом они будут помогать в любых переговорах с украинскими представителями, по словам человека, приближенного к Кремлю, и могут включать помощника президента Владимира Мединского", - добавляют в материале.

Мединский, как и Дмитриев, родился в Украине. Он имел десятилетнюю карьеру на государственной службе, которая включала соавторство учебника по истории для российских школ после вторжения в Украину, который обвиняет Запад в стремлении дестабилизировать Россию.