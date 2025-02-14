Bloomberg дізнався, кого Путін залучив до переговорів з США щодо України

"Володимир Путін збирає важку команду з десятиліттями досвіду переговорів із високими ставками, щоб протистояти представникам президента США Дональда Трампа за угоду про припинення війни Росії проти України", - констатує видання.

Серед них:

Юрій Ушаков головний радник із зовнішньої політики в Кремлі, який понад півстоліття працює в дипломатії;

головний радник із зовнішньої політики в Кремлі, який понад півстоліття працює в дипломатії; головний шпигун Ушакова - Сергій Наришкін , який служив разом з Путіним у радянському КДБ;

, який служив разом з Путіним у радянському КДБ; Кирило Дмитрієв, фінансист, який отримав освіту в Стенфорді та Гарварді та має зв’язки з родиною глави Кремля та, за даними видання, може зіграти ключову роль як неофіційний "бек-канал" у переговорниках Трампа.

За даними журналістів, навряд чи є несподіванкою те, що Путін вирішує покладатися здебільшого на "висококваліфікованих і досвідчених переговірників", які представляють Росію на будь-яких переговорах.

"Вибір персоналу підкреслює, наскільки рішуче Путін налаштований забезпечити сприятливий результат будь-яких переговорів і, можливо, наскільки мало змінилися його вимоги щодо України за три роки, відколи він віддав наказ про повномасштабне вторгнення", - констатує Bloomberg.

До того ж, як йдеться у статті, додавання Дмитрієва з його досвідом роботи в США та таких фірмах, як McKinsey & Co. і Goldman Sachs Group Inc., вказує на те, що "Путін готовий адаптуватися у своїх відносинах з нетрадиційним президентом США".

Своєю чергою, на думку журналістів, команді Трампа, навпаки, не вистачає такого ж глибокого досвіду щодо України та мало досвіду ведення прямих переговорів з Росією.

"Оскільки шлях до угоди все ще дуже невизначений, а Путін не демонструє жодних ознак пропозиції значних поступок, це може стати головною проблемою за столом переговорів", - зазначають у статті.

Ушаков та Наришкін

77-річний Ушаков працював помічником Путіна більше десятка років, а до цього був послом у США в 1998-2008 роках, що дало йому "глибокі знання у відносинах з Вашингтоном".

Ушаков "добре знає американський істеблішмент і має великий вплив у Москві. Він найкраща людина для "великих переговорів" у класичному розумінні", - сказав виданню декан факультету міжнародних відносин університету МДІМВ у Москві Андрій Сушенцов.

70-річний Наришкін є давньою довіреною особою Путіна, працюючи з ним понад чотири десятиліття. І Ушаков, і Наришкін брали участь у ранніх переговорах про припинення вогню з Україною незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Дмитрієв

49-річний Дмитрієв уже брав участь у переговорах про звільнення американського шкільного вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці цього місяця. Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф натякнув на це, сказавши журналістам цього тижня, що "джентльмен з Росії" на ім’я Кирило був важливим у цьому процесі.

Його участь "наводить на думку про те, що Кремль розглядає цей обмін як жест доброї волі, пов’язаний із ширшими переговорами щодо України". Росія веде більш прагматичну гру і намагається мати в своїй команді когось, хто може "говорити про справи" з командою Трампа", - сказала старший науковий співробітник відділу досліджень міжнародної безпеки Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Емілі Ферріс.

Дмитрієв народився в Києві, а після роботи в McKinsey і Goldman Sachs повернувся до Росії, щоб працювати у фонді прямих інвестицій. Він керує російським суверенним фондом з 2011 року. Він має "великий досвід укладання угод з іноземними бізнес-партнерами", додав Сушенцов.

До Дмитрієва введені санкції США, які назвали його "відомим союзником Путіна", оголошуючи про санкції. Він одружений на близькій знайомій молодшої дочки Путіна, і обидві разом працювали в інноваційному центрі. За межами Росії він може бути найбільш відомий як провідний промоутер російської вакцини від Covid-19 - "Супутник V".

Участь інших перемовників Путіна

Водночас, як додають у Bloomberg, інші члени переговорної групи 2022 року також "можуть приєднатися до зусиль пізніше".

"Головним чином вони допомагатимуть у будь-яких переговорах з українськими представниками, за словами людини, наближеної до Кремля, і можуть включати помічника президента Володимира Мединського", - додають у матеріалі.

Мединський, як і Дмитрієв, народився в Україні. Він мав десятирічну кар’єру на державній службі, яка включала співавторство підручника з історії для російських шкіл після вторгнення в Україну, який звинувачує Захід у прагненні дестабілізувати Росію.