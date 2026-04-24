Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Bloomberg узнало, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

13:44 24.04.2026 Пт
2 мин
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться на годы
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский, Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в ближайшие недели, но они точно не будут простыми и быстрыми.

По словам чиновника ЕС, пожелавшего остаться анонимным, на саммите на Кипре лидеры стран ЕС договорились, что первые переговоры о вступлении Украины могут начаться в ближайшие недели и месяцы.

При этом он отметил, что любые обязательства относительно даты вступления Украины в ЕС остаются недостижимыми. Для примера, процесс членства для Хорватии, последней страны, которая присоединилась, длился около десяти лет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает полноценного членства, отвергнув предложения по альтернативному пути в ЕС.

Несмотря на согласие начать переговоры, большая часть государств-членов мало заинтересована в ускоренном рассмотрении заявки, которое обычно длится много лет. Заявка Киева на членство является особенно деликатной из-за опасений относительно возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Опасения относительно того, что государства-члены не поддержат быстрый процесс вступления, усилились после того, как Германия подготовила предложение, которое предоставило бы Украине "ассоциированное членство" в ЕС, одновременно продвигая процесс вступления.

Согласно этому плану, Украина постепенно будет интегрироваться в программы ЕС и участвовать в заседаниях блока, но не будет иметь права голоса.

Варианты форматов вступления в ЕС

Напомним, недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Такой вариант предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, однако не дает Киеву права голоса в блоке.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига резко отверг возможность поэтапного членства, подчеркнув, что Украина быстро выполняет все требования для полноценной интеграции.

Вместе с тем вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что ради ускорения процесса Киев готов временно отказаться от некоторых экономических льгот ЕС, чтобы избежать конфликтов с соседями.

