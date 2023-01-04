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Блокируют села и проводят рейды: оккупанты продолжают репрессии на захваченных территориях

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Среда 04 января 2023 15:41
Блокируют села и проводят рейды: оккупанты продолжают репрессии на захваченных территориях Фото: оккупанты продолжают репрессии на захваченных территориях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают совершать репрессии на захваченных территориях Украины. В частности, оккупанты блокируют населенные пункты и задерживают гражданских, подозревая их в причастности к точным ударам ВСУ по скоплению военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, в Каховском районе Херсонской области оккупанты провели рейд по месту жительства местных с целью проверки гаджетов. Захватчики пытаются найти доказательства передачи некой информации родственникам.

Кроме того, в Луганской области россияне заблокировали на выезд и въезд село Татаровка и задержали десятки местных жителей по подозрению в работе на ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты заблокировали с целью проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино во временно оккупированной Луганской области.

Также мы писали, что в новогодние праздники оккупанты запретили жителям Геническа выходить на улицу.

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