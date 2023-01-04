Блокують села та проводять рейди: окупанти продовжують репресії на захоплених територіях

Російські війська продовжують репресувати на захоплених територіях України. Зокрема, окупанти блокують населені пункти та затримують цивільних, підозрюючи їх у причетності до точних ударів ЗСУ по накопиченню військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.