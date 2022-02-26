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ЗСУ в Києві відбили ворожу атаку на військову частину

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Київ, Субота 26 лютого 2022 04:47
ЗСУ в Києві відбили ворожу атаку на військову частину Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві військові ЗСУ відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Сухопутних Військ ЗС України.

"Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", - розповіли військові.

Раніше в мережі з'явилося відео вибухів і звуків стрілянини недалеко від підземки та на проспекті, зняте, в тому числі й жителями столиці з вікна.

Відео: вибухи і стрілянина в Києві вночі 26 лютого

У прес-службі КМДА також попередили, що на вулицях столиці в цей час проходять активні бойові дії, тому закликали зберігати спокій і бути максимально обережними, залишатися в укриттях і не виходити на балкони, а при звуці сирен слід негайно відправлятися в укриття або бомбосховища.

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися вибухи, і російські окупанти здійснили атаку на станцію, але зустріли відсіч бійців ЗСУ.

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