ЗСУ в Києві відбили ворожу атаку на військову частину

"Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", - розповіли військові.

Раніше в мережі з'явилося відео вибухів і звуків стрілянини недалеко від підземки та на проспекті, зняте, в тому числі й жителями столиці з вікна.

Відео: вибухи і стрілянина в Києві вночі 26 лютого

У прес-службі КМДА також попередили, що на вулицях столиці в цей час проходять активні бойові дії, тому закликали зберігати спокій і бути максимально обережними, залишатися в укриттях і не виходити на балкони, а при звуці сирен слід негайно відправлятися в укриття або бомбосховища.