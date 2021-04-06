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На блокпосту в Луганській області помер поліцейський

Новость на русском → Сватове, Вівторок 06 квітня 2021 15:24
На блокпосту в Луганській області помер поліцейський Фото: на блокпосту на Донбасі помер поліцейський (twitter.com/mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Луганській області на блокпосту біля міста Сватове помер поліцейський. Причина смерті не повідомляється.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області в Facebook.

Повідомляється, що 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" поліції Київської області Денис Миронов помер сьогодні вранці під час несення служби на блокпосту на околиці Сватового.

"За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добросовісно та сумлінно ставився до виконання своїх функціональних обов'язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності", - йдеться в повідомленні.

При цьому причина та обставини смерті поліцейського не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України проведуть на півдні країни збори підрозділів територіальної оборони на тлі стягування Росією військ в Криму. Зокрема, будуть відпрацьовані завдання з несення служби на блокпостах.

Також стало відомо, що Україна скликає екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі.

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