На блокпосту в Луганской области умер полицейский

В Луганской области на блокпосту возле города Сватово умер полицейский. Причина смерти не сообщается.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook .

Сообщается, что 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер сегодня утром во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности", - говорится в сообщении.

При этом причина и обстоятельства смерти полицейского не сообщаются.