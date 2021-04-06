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На блокпосту в Луганской области умер полицейский

Новина українською → Сватово, Вторник 06 апреля 2021 15:24
На блокпосту в Луганской области умер полицейский Фото: на блокпосту на Донбассе умер полицейский (twitter.com/mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области на блокпосту возле города Сватово умер полицейский. Причина смерти не сообщается.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер сегодня утром во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности", - говорится в сообщении.

При этом причина и обстоятельства смерти полицейского не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины проведут на юге страны сборы подразделений территориальной обороны на фоне стягивания Россией войск в Крыму. В частности, будут отработаны задачи по несению службы на блокпостах.

Также стало известно, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе.

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