На блокпосту в Киеве якобы "похитили" мужчину: полиция объяснила, что произошло (видео)

Вторник 07 октября 2025 12:01
На блокпосту в Киеве якобы "похитили" мужчину: полиция объяснила, что произошло (видео) Иллюстративное фото: в полиции сделали заявление о "похищении" мужчины в Киеве (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В социальных сетях распространялась информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены на блокпосту в Киеве. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По данным полиции, 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе Киева патрульные остановили автомобиль Ford из-за нарушения правил дорожного движения.

Во время оформления административных материалов полицейские выяснили, что водитель является лицом, которое уклоняется от призыва, и предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств. Мужчина согласился добровольно.

Однако на место происшествия прибыла женщина, которая представилась женой водителя. В полиции отметили, что она вела себя агрессивно: выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась. Полицейские не применяли к ней силу и вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред ей и окружающим.

Полицейские сообщили, что мужчина, когда приехала жена, уже находился в служебном автомобиле и отказался выходить, после чего поехал в РТЦК для уточнения данных.

"Никакого задержания или похищения не произошло", - отметили в полиции.

В ведомстве также отметили, что действия полицейских документируются на бодикамеры, и обнародовали видео события для общественности.

"Надеемся, что видео позволит оценить ситуацию на основании фактов, а не эмоциональных заявлений", - добавили в полиции.

Что предшествовало

Напомним, на днях украинская актриса Елена Репина, известная ролями в сериалах "Реальная мистика" и "Слуга народа", оказалась в центре скандала. Это произошло после серии эмоциональных видеообращений, в которых заявила, что ее мужа якобы забрали представители ТЦК, а сама она стала жертвой жестокого обращения со стороны правоохранителей.

