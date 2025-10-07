ua en ru
На блокпосту в Києві нібито "викрали" чоловіка: поліція пояснила, що сталося (відео)

Вівторок 07 жовтня 2025 12:01
UA EN RU
На блокпосту в Києві нібито "викрали" чоловіка: поліція пояснила, що сталося (відео) Ілюстративне фото: у поліції зробили заяву щодо "викрадення" чоловіка у Києві (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У соціальних мережах поширювалася інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини на блокпосту у Києві. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

За даними поліції, 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі Києва патрульні зупинили автомобіль Ford через порушення правил дорожнього руху.

Під час оформлення адміністративних матеріалів поліцейські з’ясували, що водій є особою, яка ухиляється від призову, і запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин. Чоловік погодився добровільно.

Однак на місце події прибула жінка, яка представилася дружиною водія. У поліції зауважили, що вона поводилася агресивно: вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським і нецензурно висловлювалася. Поліцейські не застосовували до неї силу та викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді їй і оточуючим.

Поліцейські повідомили, що чоловік, коли приїхала дружина, вже перебував у службовому автомобілі і відмовився виходити, після чого поїхав до РТЦК для уточнення даних.

"Жодного затримання чи викрадення не відбулося", - зазначили у поліції.

У відомстві також наголосили, що дії поліцейських документуються на бодікамери, і оприлюднили відео події для громадськості.

"Сподіваємося, що відео дасть змогу оцінити ситуацію на підставі фактів, а не емоційних заяв", - додали у поліції.

Що передувало

Нагадаємо, днями українська акторка Олена Рєпіна, відома ролями у серіалах "Реальна містика" і "Слуга народу", опинилася у центрі скандалу. Це сталося після серії емоційних відеозвернень, в яких заявила, що її чоловіка нібито забрали представники ТЦК, а сама вона стала жертвою жорстокого поводження з боку правоохоронців.

