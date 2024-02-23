Блокада польской границы: Шмыгаль пригрозил Варшаве зеркальными мерами

Украина может применить зеркальные меры по отношению к Польше в связи с блокадой всех пунктов пропуска на границе между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе поездки на границу с Польшей.
Глава правительства рассказал, что на границе между Польшей и Украиной стоят более 9 тысяч грузовиков. Этот вопрос нужно срочно решать.
Он уточнил, что вопрос блокады границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта - даты, когда запланировано совместное заседание украинского и польского правительств.
"В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, недавно польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной. Они протестуют на всех пунктах пропуска и не пропускают украинские грузовики.
Такие действия значительно усложняют экспорт из Украины.
Сегодня, 23 февраля, премьер Денис Шмыгаль предложил план по деблокаде границы, который состоит из пяти пунктов.
В частности, Украина хочет создания трехстороннего штаба Украины, Польши и Еврокомиссии, который займется сложившейся проблемой.
Более детально о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.
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