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Блокада польской границы: Шмыгаль пригрозил Варшаве зеркальными мерами

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль прихал с командой министров на границу с Польшей (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Украина может применить зеркальные меры по отношению к Польше в связи с блокадой всех пунктов пропуска на границе между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе поездки на границу с Польшей.

Глава правительства рассказал, что на границе между Польшей и Украиной стоят более 9 тысяч грузовиков. Этот вопрос нужно срочно решать. 

Он уточнил, что вопрос блокады границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта - даты, когда запланировано совместное заседание украинского и польского правительств. 

"В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - подчеркнул Шмыгаль. 

Блокада границы Польши и Украины

Напомним, недавно польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной. Они протестуют на всех пунктах пропуска и не пропускают украинские грузовики. 

Такие действия значительно усложняют экспорт из Украины. 

Сегодня, 23 февраля, премьер Денис Шмыгаль предложил план по деблокаде границы, который состоит из пяти пунктов

В частности, Украина хочет создания трехстороннего штаба Украины, Польши и Еврокомиссии, который займется сложившейся проблемой. 

Более детально о ситуации на границе - в материале РБК-Украина

 

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ПольшаДенис ШмыгальГраница с Украиной