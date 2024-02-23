Блокада польського кордону: Шмигаль пригрозив Варшаві дзеркальними заходами

Глава уряду розповів, що на кордоні між Польщею та Україною стоять понад 9 тисяч вантажівок. Це питання потрібно терміново вирішувати.

Він уточнив, що питання блокади кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня - дати, коли заплановано спільне засідання українського та польського урядів.

"Інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - наголосив Шмигаль.

Блокада кордону Польщі та України

Нагадаємо, нещодавно польські фермери поновили блокаду кордону з Україною. Вони протестують на всіх пунктах пропуску та не пропускають українських вантажівок.

Такі дії значно ускладнюють експорт з України.

Сьогодні, 23 лютого, прем'єр Денис Шмигаль запропонував план з розблокування кордону, який складається з п'яти пунктів.

Зокрема, Україна хоче створення тристороннього штабу України, Польщі та Єврокомісії, який займеться проблемою, що склалася.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.