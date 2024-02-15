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Блокада границы Польши с Украиной: Шмыгаль предложил Туску найти решение

Киев, Четверг 15 февраля 2024 15:59
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Блокада границы Польши с Украиной: Шмыгаль предложил Туску найти решение Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с польским коллегой Дональдом Туском. Стороны обсудили блокаду украинской границы польскими фермерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.

"Провели беседу с с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема - ситуация на границе и риски, связанные с этим", - отметил Шмыгаль.

По его словам, ситуация с рассыпанным на дороге украинским зерном является неприемлемой. Подобная радикальная риторика польских фермеров недопустима.

"Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам", - добавил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что сейчас наблюдается рост импорта, в том числе зерновых, в ЕС из России и третьих стран. По мнению премьера, Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска на европейский рынок российской продукции.

"Должны быть объединены против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польского народа за мощную поддержку во время войны", - подчеркнул глава Кабмина.

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Медыка - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.

Более детально о ситуации на границе в интервью РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Дональд Туск Польша Денис Шмыгаль Граница с Украиной
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