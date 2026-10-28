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Блок Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета 85% голосов

15:32 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Блок Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле после подсчета 85% голосов Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
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Блок во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху набирает 53 места на выборах в Израиле по результатам подсчета более 85% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Центральная избирательная комиссия проработала около 93% обычных бюллетеней, что составляет 85,6% от общего количества.

Для формирования большинства в парламенте необходимо получить не менее 61 место.

  • Блок Нетаньяху - 53 места.

  • Блок Гади Айзенкота - 48 мест.

  • Арабские партии - 19 мест (исторический максимум).

Пока результаты не являются окончательными.

Фото: промежуточные результаты выборов в Израиле (timesofisrael.com)Фото: промежуточные результаты выборов в Израиле (timesofisrael.com)

Комиссия должна проверить оставшиеся 7% обычных бюллетеней и подсчитать около 600 000 голосов в двойных конвертах, которые будут добавлены в ближайшие дни.

Управляющий барьер в 3,25% не смогли пересечь такие политические силы - "Резервисты" (2,6%), "Народ Израиля" (1,6%) и "Харреди" (0,2%).

Напомним, что 27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, на которых зафиксировали рекордную явку избирателей с 1999 года - более 77,7%.

Избирательная кампания проходила на фоне острой политической борьбы и вызовов безопасности в регионе.

Пока ключевым вопросом остается конфигурация будущей коалиции, ведь ни один из блоков пока не гарантировал себе абсолютного большинства в 61 мандат.

Также эксперты анализировали возможные последствия выборов в Израиле для Украины и сценарии развития событий на Ближнем Востоке.

Победа оппозиции может активизировать диалог между Киевом и Иерусалимом, в частности, в сфере противодействия иранским дронам и обмена военным опытом.

В то же время, переформатирование власти в Израиле способно существенно повлиять на общий баланс сил и геополитическую ситуацию в регионе.

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