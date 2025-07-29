Около 70% украинцев готовы вернуться из-за границы домой, но есть условие, - посол

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата Радио Свобода.

"Вы силой не вернете этих людей. Это их решение. Вопрос создания условий. Если вы говорите с беженцами, с людьми, которые выехали недобровольно, а под силой обстоятельств, то процентов 70% из них говорят, что они хотят возвращаться", - сказал дипломат.

По словам посла, вероятно в Украину не вернутся 15-20% украинцев, которые уже прочно осели в Польше и даже подали документы на получение гражданства.

"Однако большинство других наших людей говорят: "Если завтра прекращается война, мы едем домой", - добавил Боднар.