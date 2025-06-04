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ЕС начинает работу над планом возвращения украинцев после войны, - Politico

Среда 04 июня 2025 11:49
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ЕС начинает работу над планом возвращения украинцев после войны, - Politico Фото: ЕС начинают работать над планом возвращения украинцев после войны (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Европейском Союзе начали разработку плана возвращения украинцев домой после завершения войны. Сейчас в странах блока проживает около 4,3 млн граждан Украины, большинство из которых нашли приют в Польше, Германии и Чехии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как стало известно из источников издания в Брюсселе, Еврокомиссия сегодня представит новую инициативу по "осторожному и контролируемому" возвращению.

Речь идет о создании "центров единства" в странах ЕС - они должны помогать украинцам с консультациями, языковыми курсами и вопросами трудоустройства - как в Европе, так и в Украине. Первые такие хабы появятся в Германии и Испании.

В Брюсселе отмечают - хаотичный массовый отъезд может создать давление как на саму Украину, так и на европейские экономики, которые адаптировали значительное количество людей.

"Больше всего Украине нужны ее люди",- заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. Вместе с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым он презентует дорожную карту плана.

Также ожидается, что режим временной защиты для украинцев продлят еще на 12 месяцев - до марта 2027 года. Особый подход будет предложен для уязвимых категорий - в частности, для беременных женщин, больных и родителей с детьми школьного возраста.

Что еще готовит ЕС

В Брюсселе также презентуют новые соглашения со странами-партнерами по стратегическим ресурсам.

В частности, ожидается подписание документов с Британией (по вольфраму) и Украиной (по графиту). Это часть инициативы по критически важному сырью для поддержки промышленной независимости ЕС - в частности в области производства аккумуляторов.

Во второй половине дня состоятся брифинги с участием министра торговли Великобритании Джонатана Рейнольдса и министра природных ресурсов Украины Светланы Гринчук.

План возвращения ЕС

Еврокомиссия пока не видит признаков прочного мира в Украине. Однако в базовом сценарии постепенное возвращение беженцев начнется уже в этом году.

По данным ЕК, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года.

По данным НБУ, в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек.

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