Близько 70% українців готові повернутися з-за кордону додому, але є умова, - посол

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю дипломата Радіо Свобода.

"Ви силою не повернете цих людей. Це їхнє рішення. Питання створення умов. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали недобровільно, а під силою обставин, то відсотків 70% із них кажуть, що вони хочуть повертатися", - сказав дипломат.

За словами посла, ймовірно в Україну не повернуться 15-20% українців, які вже міцно осіли у Польщі та навіть подали документи на отримання громадянства.

"Однак більшість інших наших людей кажуть: "Якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому", - додав Боднар.