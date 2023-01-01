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Около 600 погибших. В Макеевке уничтожили базу с российскими мобилизованными, - СМИ

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Макеевка, Воскресенье 01 января 2023 23:28
Около 600 погибших. В Макеевке уничтожили базу с российскими мобилизованными, - СМИ Фото: В Макеевке уничтожили базу с российскими мобилизованными (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Артур Родивилов

В новогоднюю ночь было уничтожено профтехучилище в оккупированной Макеевке, в котором дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии. Могли погибнуть до 600 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Readovka и местные Telegram-каналы.

По данным издания, буквально в полночь, по ПТУ был нанесен массированный удар из РСЗО HIMARS.

Само здание получило сильные разрушения, пишет издание.

Факт того, в каком месте был размещен личный состав подразделения, вызвал массовую критику со стороны российских военкоров.

Объект, неприспособленный для безопасного нахождения в нем военных, не оснащенный укрытиями – легкая мишень для ВСУ, находящегося на близком расстоянии от расположения. Решение о дислокации солдат там оценивается рядом специалистов как преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные точным ударом уничтожили дом в районе Гуляйполя, где жили оккупанты.

Также ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских захватчиков в Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наших защитников враг понес серьезные потери.

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