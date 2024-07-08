ВСУ успешно контратаковали в Харьковской области, враг продвинулся возле Торецка: карты ISW

Украинские защитники в ходе контратакующих действий продвинулись в Харьковской области в районе Глубокого. Вместе с тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Торецка, а также около Часового Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.

Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого - неизвестен.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.

Другой блогер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липцев и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.

Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.

В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что 7 июля российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта здесь не было.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Макеевки, в пределах Песчаного и до 3,05 км в ширину и 3,25 км в глубину к югу от Табаевки и к западу от Крахмального. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки, Степной Новоселовки, у Андреевки, вблизи Невского, Макеевки, Грековки, около Тернов и Торского 6 и 7 июля.

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол вблизи Купянска-Узлового.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 7 июля продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

6 и 7 июля путинские войска продолжали наступать в районе Верхнекаменского и в районе Спорного и Выемки.

Войска РФ 7 июля продолжили наступление в районе Часового Яра и, вероятно, продвинулись к восточному берегу Северо-Донецко-Донбасского канала в черте города.

Украинская бригада, действовавшая в районе Часового Яра, 6 июля заявила, что канал Северский-Донец Донбасса стал фактической линией столкновения в городе после того, как 3 июля ВСУ отступили из микрорайона Канал.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину до 900 м и в ширину 1,48 км между Калиновкой и микрорайоном Канал, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

6 и 7 июля войска РФ продолжали наступательные действия в районе Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские артиллерийские и авиационные подразделения наносят мощные удары по южной части Часового Яра.

Российские захватчики продвинулись на Торецком направлении 7 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах южного Северного.

В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения якобы захватили микрорайон Чигари на юге Южного.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ будто бы продвинулись вблизи Дружбы и дальше в пределах южного и юго-западного Нью-Йорка.

6 июля российский "военкор" заявил, что войска РФ почти полностью захватили Юрьевку, хотя в ISW еще не нашли подтверждения этого заявления.

6 и 7 июля российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Торецка, в районе Северного, Железного и Нью-Йорка.

Сообщается, что 7 июля российские захватчики продвинулись северо-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили Евгеньевку и продвинулись на запад в Новоселовку Первую, хотя в ISW не нашли подтверждения этих заявлений.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Евгеньевки, Востока, Новоселовки Первой, возле Яснобродовки и Карловки 7 июля.

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в направлении Покровска 7 июля.

Главное управление военной разведки Минобороны Украины 7 июля сообщило, что ВСУ нанесли удары по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель" вблизи Новолуганска, и по российскому материально-техническому центру вблизи Дебальцево, где оккупанты хранили танки и боеприпасы 6 июля.

Войска РФ 7 июля продолжали атаки на запад и юго-запад от города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Боевые действия продолжались вблизи Красногоровки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 7 июля российские захватчики атаковали вблизи Макаровки на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

7 июля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

6 и 7 июля продолжались бои около Работино, Новоандреевки, Вербового и Малой Токмачки.

Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов 7 июля заявил, что украинские силы выпустили 5 ракет HIMARS по оккупированному Мелитополю, и что российские захватчики якобы перехватили все ракеты, но обломки упали на северную часть города и повлекли за собой пожар.

Он также опубликовал кадры якобы столба дыма над оккупированным Мелитополем.

7 июля на левом берегу Херсонской области шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке сообщалось, что в течение суток и по состоянию на поздний вечер 7 июля на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также военное командование отметило, что напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активизировался на Лиманском направлении.

Кроме того, ранее сообщалось, что 7 июля на территории Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили российский самолет Су-25.