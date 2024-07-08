ВСУ успешно контратаковали в Харьковской области, враг продвинулся возле Торецка: карты ISW
Украинские защитники в ходе контратакующих действий продвинулись в Харьковской области в районе Глубокого. Вместе с тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Торецка, а также около Часового Яра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.
Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого - неизвестен.
Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.
Другой блогер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липцев и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.
Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.
В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.
Операция №2 - Луганская область
Сообщается, что 7 июля российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта здесь не было.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Макеевки, в пределах Песчаного и до 3,05 км в ширину и 3,25 км в глубину к югу от Табаевки и к западу от Крахмального. Однако в ISW не нашли подтверждения.
Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки, Степной Новоселовки, у Андреевки, вблизи Невского, Макеевки, Грековки, около Тернов и Торского 6 и 7 июля.
Российские источники утверждали, что войска РФ якобы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол вблизи Купянска-Узлового.
Операция №3 - Донецкая область
Российские оккупанты 7 июля продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
6 и 7 июля путинские войска продолжали наступать в районе Верхнекаменского и в районе Спорного и Выемки.
Войска РФ 7 июля продолжили наступление в районе Часового Яра и, вероятно, продвинулись к восточному берегу Северо-Донецко-Донбасского канала в черте города.
Украинская бригада, действовавшая в районе Часового Яра, 6 июля заявила, что канал Северский-Донец Донбасса стал фактической линией столкновения в городе после того, как 3 июля ВСУ отступили из микрорайона Канал.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину до 900 м и в ширину 1,48 км между Калиновкой и микрорайоном Канал, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
6 и 7 июля войска РФ продолжали наступательные действия в районе Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские артиллерийские и авиационные подразделения наносят мощные удары по южной части Часового Яра.
Российские захватчики продвинулись на Торецком направлении 7 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах южного Северного.
В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения якобы захватили микрорайон Чигари на юге Южного.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ будто бы продвинулись вблизи Дружбы и дальше в пределах южного и юго-западного Нью-Йорка.
6 июля российский "военкор" заявил, что войска РФ почти полностью захватили Юрьевку, хотя в ISW еще не нашли подтверждения этого заявления.
6 и 7 июля российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Торецка, в районе Северного, Железного и Нью-Йорка.
Сообщается, что 7 июля российские захватчики продвинулись северо-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили Евгеньевку и продвинулись на запад в Новоселовку Первую, хотя в ISW не нашли подтверждения этих заявлений.
Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Евгеньевки, Востока, Новоселовки Первой, возле Яснобродовки и Карловки 7 июля.
Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в направлении Покровска 7 июля.
Главное управление военной разведки Минобороны Украины 7 июля сообщило, что ВСУ нанесли удары по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель" вблизи Новолуганска, и по российскому материально-техническому центру вблизи Дебальцево, где оккупанты хранили танки и боеприпасы 6 июля.
Войска РФ 7 июля продолжали атаки на запад и юго-запад от города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Боевые действия продолжались вблизи Красногоровки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.
В Генштабе ВСУ сообщили, что 7 июля российские захватчики атаковали вблизи Макаровки на админгранице Донецкой и Запорожской областей.
"Южная ось"
7 июля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.
6 и 7 июля продолжались бои около Работино, Новоандреевки, Вербового и Малой Токмачки.
Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов 7 июля заявил, что украинские силы выпустили 5 ракет HIMARS по оккупированному Мелитополю, и что российские захватчики якобы перехватили все ракеты, но обломки упали на северную часть города и повлекли за собой пожар.
Он также опубликовал кадры якобы столба дыма над оккупированным Мелитополем.
7 июля на левом берегу Херсонской области шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке сообщалось, что в течение суток и по состоянию на поздний вечер 7 июля на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Также военное командование отметило, что напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активизировался на Лиманском направлении.
Кроме того, ранее сообщалось, что 7 июля на территории Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили российский самолет Су-25.
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