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Еще один нардеп вышел из фракции "Слуга народа"

Киев, Пятница 19 июля 2024 11:52
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Еще один нардеп вышел из фракции "Слуга народа" Фото: нардеп Юлия Яцык (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Народный депутат Юлия Яцык вышла из фракции "Слуга народа". Парламентарий избиралась как мажоритарщик, поэтому не потеряет мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

О выходе нардепа из фракции "Слуга народа" стало известно в пятницу, 19 июля. Теперь во фракции "Слуга народа" осталось 233 парламентария.

Юлия Яцык получила квалификацию специалиста по международной экономике и хозяйственному и корпоративному праву. До избрания народным депутатом она работала в юридической сфере, а также на государственной службе - в Главном управлении Государственной инспекции по контролю за ценами в Запорожской области.

В 2019 году Яцык была избрана народным депутатом от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №79 (Запорожская область). Она является членом парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Парламентарий вышла из партии "Слуга народа" в 2022 году. В том же году она стала кандидатом на должность главы НАБУ, но ее внесли в список неблагополучных кандидатов.

Напомним, что накануне народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она покинула монобольшинство по собственному желанию. Безуглая не потеряла мандат, поскольку избиралась в Раду по мажоритарному округу.

Больше о том, как Верховная Рада прошла "чистку" войной, и скандалах с нардепами - в материале РБК-Украина.

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