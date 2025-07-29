Близкий к Абрамовичу миллиардер снова проиграл суд по отмене санкций в Британии

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера, который оспаривал введенные против него санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как известно, санкции против Швидлера были введены в марте 2022 года из-за его связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, а также из-за его бывшей должности - директора российского производителя стали Evraz ("Евраз").
Бизнесмен, чье состояние Forbes оценивает в 1,6 млрд долларов, оспаривал санкции в Верховном суде Великобритании.
Российский миллиардер жаловался, что британские санкции разрушили его бизнес и негативно сказались на жизни его семьи.
Но большинство судей Верховного суда постановили, что санкции установили справедливый баланс между правами Швидлера и целями санкционного режима. Решение оставляет в силе замораживание активов российского бизнесмена в Британии и запрет на въезд.
В своем решении судьи заявили, что существует "рациональная связь" между санкциями против Швидлера и целью стимулировать его к противодействию вторжению России и давить на Абрамовича.
Судьи отметили, что санкции против российского миллиардера "посылают четкий сигнал людям, которые находятся в положении господина Швидлера, что им было бы мудро дистанцироваться от российского бизнеса сейчас".
Напомним, Великобритания ввела санкции против российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера в марте 2022 года.
Позже два частных самолета Швидлера были арестованы по приказу тогдашнего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса в рамках демонстрации правительством того, что оно принимает жесткие меры против российских олигархов и тех, кто с ними связан.
Британия также сослалась на положение Швидлера как директора зарегистрированного в Лондоне российского производителя стали "Евраз" и на роль в российской нефтяной компании "Сибнефть", проданной Абрамовичем в 2005 году, как доказательство того, что он получил финансовую выгоду от Абрамовича.
В свидетельских показаниях в суде Швидлер сказал, что Министерство иностранных дел Британии хотело, чтобы он сделал комментарии, осуждающие войну, что, по его словам, может поставить его семью "в большую личную опасность".
В августе прошлого года Швидлер проиграл в Высоком суде Лондона попытку отменить британские санкции, введенные против него после вторжения России в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.