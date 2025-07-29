Близький до Абрамовича мільярдер знову програв суд щодо скасування санкцій у Британії

Як відомо, санкції проти Швідлера було запроваджено у березні 2022 року через його зв'язок з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його колишню посаду - директора російського виробника сталі Evraz ("Євраз").

Бізнесмен, чиї статки Forbes оцінює в 1,6 млрд доларів, оскаржував санкції у Верховному суді Британії.

Російський мільярдер скаржився, що британські санкції зруйнували його бізнес і негативно позначились на житті його родини.

Але більшість суддів Верховного суду постановили, що санкції встановили справедливий баланс між правами Швідлера та цілями санкційного режиму. Рішення залишає чинним замороження активів російського бізнесмена у Британії та заборону на в’їзд.

У своєму рішенні судді заявили, що існує "раціональний зв'язок" між санкціями проти Швідлера та метою стимулювати його до протидії вторгненню Росії та тиснути на Абрамовича.

Судді зазначили, що санкції проти російського мільярдера "надсилають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б мудро дистанціюватися від російського бізнесу зараз".