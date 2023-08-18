Близкий к Абрамовичу миллиардер проиграл суд об отмене санкций Великобритании

Евгений Швидлер, миллиардер и соратник российского бизнесмена Романа Абрамовича, проиграл в Высоком суде Лондона попытку отменить британские санкции, введенные против него после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефтяной магнат Швидлер, состояние которого журнал Forbes оценивает в 1,6 млрд долларов, попал под санкции в марте 2022 года на основании его связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Абрамовичем. Два его частных самолета также были арестованы.

Это дело является первым серьезным вызовом британским санкциям, введенным после вторжения в феврале 2022 года, против людей и компаний из-за их связей с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным. Эти меры вызвали судебные иски со стороны тех, кто утверждает, что они подверглись несправедливому преследованию.

Только Великобритания ввела санкции в отношении около 1600 человек, включая Абрамовича, который отдельно оспаривает санкции, введенные ЕС, после вторжения в Украину и заморозила активы на сумму более 18 млрд фунтов.

Санкции против Швидлера

После введения санкций частный самолет Швидлера был публично остановлен тогдашним министром транспорта Великобритании Грантом Шаппсом в рамках демонстрации правительством того, что оно принимает жесткие меры против российских олигархов и тех, кто с ними связан.

Великобритания также сослалась на положение Швидлера в качестве директора зарегистрированного в Лондоне российского производителя стали "Евраз" и на роль в российской нефтяной компании "Сибнефть", проданной Абрамовичем в 2005 году, в качестве доказательства того, что он получил финансовую выгоду от Абрамовича.

В свидетельских показаниях в суде Швидлер сказал, что Министерство иностранных дел Великобритании хотело, чтобы он сделал комментарии, осуждающие войну, что, по его словам, может поставить его семью "в большую личную опасность".

Отметим, абсолютное большинство российских олигархов, попавших под санкции за связи с режимом Владимира Путина, отказываются осуждать войну против Украины. Исключением стал соучредитель российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож, которого уже лишили бизнеса на территории России.