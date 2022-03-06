Хакери Anonymous зламали сайт російської ФСБ
Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт російської Федеральної Служби безпеки. Це не перша атака на російські сайти і відомства, які anonymous здійснюють на знак протесту війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Міжнародна група хакерів Anonymous зупинила роботу сайту російської Федеральної Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що це не перше досягнення міжнародних хакерів в кібервійні з Росією.
Наприклад, 25 лютого хакерська група Anonymous оголосила кібервійну Росії і заблокувала сайт прокремлівського медіа RT. 27 лютого Anonymous заблокували веб-сайти РФ, включаючи Кремль, Державну думу і Міністерство оборони, а 28 Лютого хакери "поклали" пропагандистські сайти ТАСС, Коммерсантъ і Известия.
Нагадаємо, що телефони співробітників Кремля потрапили в мережу завдяки Anonymous. При цьому, як з'ясувалося, на Путіна працювали не тільки журналісти, але навіть ворожки.
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