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Все ближче до України. Перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі

Фото: перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 червня, в Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою. Хворий перебуває в лікувальному закладі на ізоляції.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"У нас було близько 10 передбачуваних випадків захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 Червня - це день, коли у нас перший випадок", - заявив міністр.

Однак глава МОЗ не повідомив ніяких подробиць про пацієнта і регіоні, в якому він знаходиться.

Мавпяча віспа - рідкісне вірусне захворювання. Зазвичай воно зустрічається в Західній і Центральній Африці. Випадки зараження вірусом віспи мавп нещодавно були зареєстровані в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великобританії, Австрії, Швеції та інших країнах.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення цієї хвороби як помірний.

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ПольшаВіспа мавп