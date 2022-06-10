Все ближче до України. Перший випадок мавпячої віспи підтвердили в Польщі

У п'ятницю, 10 червня, в Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою. Хворий перебуває в лікувальному закладі на ізоляції.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"У нас було близько 10 передбачуваних випадків захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 Червня - це день, коли у нас перший випадок", - заявив міністр.

Однак глава МОЗ не повідомив ніяких подробиць про пацієнта і регіоні, в якому він знаходиться.

Мавпяча віспа - рідкісне вірусне захворювання. Зазвичай воно зустрічається в Західній і Центральній Африці. Випадки зараження вірусом віспи мавп нещодавно були зареєстровані в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великобританії, Австрії, Швеції та інших країнах.